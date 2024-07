No rescaldo do triunfo sobre o Uruguai nas meias-finais da Copa América (0-1), na madrugada desta quinta-feira, Luis Díaz extravasou as emoções quando questionado sobre a importância de James Rodríguez, capitão da Colômbia.

«Sempre lhe disse que é o meu ídolo. Tanto ele como o Falcao e o Cuadrado. Poder partilhar [vivências] com eles é um orgulho. Esta é a Copa América do James. Estamos a jogar ao nosso melhor nível, porque sabemos o que ele passou e sofreu», referiu.

Elogiando as qualidades do médio enquanto líder e construtor de jogo, Luis Díaz reiterou que James Rodríguez «merece» atingir a final e almejar conquistar a prova.

«Estou muito orgulhoso por partilhar o balneário com ele e ver o que está a alcançar. É desfrutar. Este é um momento lindo. Agora, há que descansar», rematou Díaz, que leva dois golos no torneio.

Há nove anos, Luis Díaz jogava no Barranquilla, transferindo-se, depois, para o Junior Brranquilla, antes de assinar pelo FC Porto. Já nesses anos era evidente a paixão do avançado por James Rodríguez.

No estaba en el Barranquilla, estaba en Junior 🤣 pic.twitter.com/SMcUbFTJND — Willy (@WillyFPC) July 11, 2024

A Colômbia disputará a final da Copa América na madrugada de segunda-feira (01h), em Miami, diante da campeã em título – e do Mundo – Argentina.