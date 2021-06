Lembra-se da expulsão muito polémica de Luis Díaz em Braga, no mês de fevereiro e num lance com David Carmo?



Pois bem, o 'take 2' aconteceu esta noite, na Copa América, e voltou a ter Díaz como protagonista. Do outro lado, desta vez, um defesa venezuelano (La Mantía).



Os lances têm semelhanças e os próprios comentadores da transmissão televisiva fazem disso menção. Díaz tem a bola e, quando a tenta tocar já em esforço, acaba por bater de sola com a perna do adversário. Uma perna que surge rapidamente e sem aviso.



O Colômbia-Venezuela, do Grupo B da Copa América, acabou empatado a zero golos e teve o guarda-redes da seleção treinada por José Peseiro, Fariñez, como melhor em campo.



Matheus Uribe (FC Porto) fez os 90 minutos no meio-campo da Colômbia e Seba Pérez (Boavista) foi suplente não utilizado. Díaz entrou aos 61 e foi expulso já nos descontos. Na Venezuela, Sema Velázquez (Arouca) também não saiu do banco.