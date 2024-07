O jogo entre a Colômbia e o Uruguai ficou marcado por um episódio de violência após o apito final do árbitro.

Adeptos das duas equipas envolveram-se em confrontos e com familiares envolvidos, Darwin Núñez acabou por saltar do relvado para as bancadas. Nas redes sociais, diversos vídeos mostram o ex-Benfica a subir até à zona onde estavam os referidos adeptos e inclusive a agredir alguns deles.

Recordar que a Colômbia venceu o encontro por 1-0, com um golo solitário de Jefferson Lerma e garantiu assim a presença na final da Copa América.

Veja aqui o momento:

Com os ânimos mais calmos, um outro vídeo partilhado nas redes sociais mostra o internacional uruguaio já com o filho ao colo, dentro de campo e visivelmente transtornado com o episódio que se sucedeu.