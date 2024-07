Nem tudo são rosas! Nos festejos da conquista da Copa América 2024, a seleção Argentina foi apanhada, pelos olhos da câmara de Enzo Fernández, a entoar um cântico racista.

O ex-Benfica mostrava a festa dos jogadores no autocarro, através de uma transmissão em direto no Instagram, onde cantavam várias músicas. No momento em começam a entoar o tal cântico, e Enzo se apercebe, o mesmo termina imediatamente o vídeo.

Esta música surgiu já no Mundial 2022, que a Argentina venceu, ofendendo alguns jogadores da seleção francesa.

«jogam pela França

mas são todos de Angola

que bem que eles correm

Eles amam beijar trans

a mãe deles é nigeriana

o pai deles cambojano

mas no passaporte: francês», pode ouvir-se no cântico.

De recordar que a Argentina conquistou a Copa América 2024 na passada segunda-feira, depois de bater a Colômbia na final, por 1-0.