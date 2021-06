A Venezuela de José Peseiro e o Equador do sportinguista Gonzalo Plata empataram a dois golos em jogo do Grupo B da Copa América.

Os equatorianos adiantaram-se no marcador aos 39 minutos por Eduar Preciado, mas Edson Castillo empatou no arranque da segunda parte para a Vinotinto.

O sportinguista Gonzalo Plata iniciou o jogo no banco, mas foi lançado aos 68 minutos e numa das primeiras ações em campo disparou em velocidade de uma área à outra, ultrapassou um adversário em velocidade, falhou um golo antológico na cara do guarda-redes, mas estava no sítio certo para aproveitar da melhor forma uma segunda vaga e recolocar o Equador a vencer.

A Venezuela, que vinha de uma derrota na entrada em prova diante do Brasil e de um empate com a Colômbia há três dias, ainda foi a tempo de evitar a derrota: já em período de descontos, Ronald Hernández fez, com um desvio certeiro de cabeça, o 2-2 final, resultado que permite ao conjunto de José Peseiro somar um precioso ponto na luta por um lugar nos quartos de final da Copa América.