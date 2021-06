Depois do boicote à marca de equipamentos por alegada quebra unilateral de contrato, a seleção chilena envolveu-se agora numa nova polémica em plena Copa América.

Na base de tudo está uma quebra do protocolo devido à entrada não autorizada de um cabeleireiro na bolha sanitária da Roja. «Apesar de ter apresentado um teste PCR negativo, não devia ter estado em contacto com os jogadores. Os envolvidos serão sancionados economicamente. Lamentamos esta situação e aproveitamos para informar que todos os membros da delegação tiveram testes PCR negativos neste sábado, 19 de junho», comunicou a Federação de Futebol do Chile.

No comunicado, os nomes dos jogadores que requisitaram os serviços do cabeleireiro não foram mencionados, Arturo Vidal é um deles, uma vez que fez um direto no Instagram com o também internacional chileno Gary Medel no preciso momento em que cortava o cabelo.

O protocolo sanitário da CONMEBOL impede o abandono da concentração por parte dos elementos das seleções sem que as mesmas estejam devidamente autorizadas. As visitas também não são permitidas.