A seleção da Argentina viajou do Rio de Janeiro para Buenos Aires com os jogadores a cantarem, em plenos pulmões, «Qué te passa brazuca?», um cântico que já vinha do Mundial2014, agora recuperado depois da conquista da Copa América, ao fim de 28 anos, em pleno Estádio Maracanã.

Foram poucos os que se sentaram naquele voo, entre cânticos, danças, gritos e muita bebida. Mas o momento de maior união, foi quando cantaram o «Qué se passa Brazuca?», um cântico que faz alusão ao «Maracanazo» no Mundial de 1950, bem como aos pés esquerdos de Maradona e Messi.

Deixamos aqui a letra original para acompanhar o vídeo abaixo:

¿Qué te pasa brazuca? Todavía seguís esperando...

¿Qué te pasa brazuca? En la favela están todos llorando...

Van pasando los años, te acordás del Mundial del 50...

Están todos cagados, tenés miedo que pase de vuelta...

Porque Messi tiene puesta la corona, ohoh...

Y la magia de su zurda que enamora, ohoh...

Para colmo te acordás de Maradona...

Sé que te duele, que te lastima; pero esta Copa, es de Argentina...

Agora que já sabe a letra, veja o vídeo e cante com eles: