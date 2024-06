Lionel Messi festejou o 37.º aniversário na passada segunda-feira com os companheiros da seleção da Argentina que está nos Estados Unidos a disputar a Copa América, mas o bolo acabou por ser dividido por mais compatriotas.

O craque do Inter Miami, nascido a 24 de junho, já está habituado a festejar o aniversário em plena competição, mas este foi especial. Um grupo de duas centenas de adeptos argentinos quis assinalar a data especial e dirigiu-se a New Jersey, ao hotel onde está concentrada a seleção alviceleste, para cantar os parabéns ao jogador.

Messi não ficou indiferente à presença dos adeptos e apareceu numa das varandas do hotel e até esteve, por alguns minutos, a confraternizar com os adeptos, acabando por distribuir o resto do bolo de aniversário com os dedicados «hinchas».

Ora veja: