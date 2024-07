O presidente da Federação de Futebol da Colômbia, Ramón Jesurún, está entre os detidos na sequência dos tumultos que se seguiram no Estádio Hard Rock, em Miami, depois da final da Copa América que a Argentina venceu no passado domingo.

Ramón Jesurún, que além de presidente da Federação da Colômbia acumulava o cargo de vice-presidente do torneio sul-americano, foi acusado de três agressões a funcionários do estádio onde decorreu a final.

Segundo as autoridades norte-americanas, o dirigente colombiano, de 71 anos, envolveu-se em «altercações com contato físico» com vários responsáveis pela segurança. O filho de Ramón Jesurún, Jamil, de 43 anos, também foi detido e é alvo das mesmas acusações do progenitor.

Segundo o relatório da polícia norte-americana, os dois membros da família Jesurún, integrou um grupo que tentou forçar a entrada do túnel de acesso ao relvado, na altura, bloqueado pelas forças de segurança que procuravam repor a ordem. Ramón Jesurún e o filho foram acusados de terem agarrado, esmurrado e pontapeado vários membros das forças de segurança.

Segundo o relatório da polícia, registaram-se um total de 27 detenções e 55 expulsões na final da Copa América que ficou marcada pela tentativa de vários adeptos, sem bilhete, de forçarem a entrada no estádio.