O futebolista argentino Lionel Messi saiu lesionado aos 65 minutos da final da Copa América, depois de se ter lesionado sozinho no tornozelo direito, após um sprint, quando corria atrás do colombiano Luis Díaz.

De imediato, Messi ficou caído no relvado e a pedir assistência, acabando por sair pelo próprio pé, já sem a chuteira no pé direito e ligeiramente a mancar.

O n.º 10 já se tinha queixado do pé direito ao fazer um cruzamento junto à linha de fundo, aos 35 minutos da primeira parte, em duelo com Santiago Arias. Nesse momento já tinha sido assistido, mas acabaria por ver parte da segunda parte e o prolongamento no banco.

Foi já no banco de suplentes, após ser substituído, que Messi não conteve as lágrimas.

A Argentina venceu a Colômbia por 1-0 e conquistou a Copa América, graças a um golo de Lautaro Martínez, no prolongamento.