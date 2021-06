O anfitrião Brasil somou na quinta-feira o segundo triunfo em dois jogos na edição 2021 da Copa América, ao golear o Peru, que cumpriu o primeiro jogo, por 4-0, na segunda jornada do Grupo B.

Depois do 3-0 à Venezuela, de José Peseiro, a formação comandada por Tite aplicou chapa quatro aos peruanos, com tentos de Alex Sandro, aos 12 minutos, Neymar, aos 68, e dos suplentes Everton Ribeiro, aos 89, e Richarlison, aos 90+3.

A formação canarinha, em ritmo de passeio rumo aos quartos, isolou-se no primeiro lugar do agrupamento, com seis pontos, contra quatro da Colômbia, um da Venezuela e nenhum de Equador e Peru, equipas que só têm um jogo disputado.

Depois de uma primeira ameaça de Fred, aos 11 minutos, o Brasil marcou logo aos 12, com o benfiquista Everton – que viria a sair ao intervalo - a centrar da esquerda, um defesa a aliviar mal e Gabriel Jesus a cruzar da direita para Alex Sandro encostar.

Na segunda parte, os anfitriões continuaram a dominar, Danilo deu o primeiro sinal de perigo, aos 52 minutos, e, aos 68, marcou Neymar, com um colocado remate de fora da área, para o seu 68.º golo pelo Brasil, em 107 jogos – está a nove de Pelé (77 em 92).

Os canarinhos abrandaram o ritmo, mas, na parte final, com os peruanos mais desgastados, ainda chegaram à goleada: Everton Ribeiro faturou aos 89 minutos, assistido por Richarlison, que fechou a contagem aos 90+3, na segunda recarga a uma defesa de Gallese, em duas jogadas com passes mágicos de Neymar.