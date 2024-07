Nicolás Otamendi foi o responsável pelo ponto final no jogo dos quartos de final da Copa América entre Argentina e Equador.

O capitão do Benfica executou de forma competente o último pontapé no desempate através da marca de penáltis e manteve a albiceleste na luta pela revalidação do título conquistado em 2021.

De fora do momento decisivo, bem como de todo o jogo, esteve Ángel Di María, habituado a marcar presença nos momentos altos da Argentina. No final do jogo, Lionel Scaloni, selecionador dos também campeões mundiais, justificou a ausência do extremo - que não saiu do banco - e a opção por Otamendi para bater o último penálti.

«O Ángel era uma opção, mas era bastante complicado. Não é jogador para andar deste trás e os jogadores do Equador são rápidos», referiu.

«Otamendi? Estava entre ele e o Nicolas González. Assumiu a responsabilidade, sabendo que tinha rematado bem na sua equipa. Todo aprovaram a lista que eu estava a fazer. Estavam confiantes e isso é bom», apontou. Em 2023/24, Otamendi esteve presente nos dois desempates por penáltis do Benfica: apesar das eliminações das águias - na Taça da Liga com o Estoril e na Liga Europa com o Marselha - o defesa dos encarnados marcou sempre.

O pontapé de Otamendi: