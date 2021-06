Na véspera do jogo contra o Brasil, que marca a abertura da Copa América 2021, a Venezuela tem 12 elementos infetados com Covid-19.



Segundo a Agence France-Presse (AFP), alguns jogadores e elementos do staff da seleção de Peseiro tiveram um resultado positivo nos testes realizados. Essa informação foi confirmada pelas autoridades de saúde de Brasília, local onde se irá realizar o duelo com o «Escrete».

«As autoridades de saúde foram notificadas pela CONMEBOL que 12 membros da comitiva da seleção da Venezuela, incluindo jogadores e membros da equipa técnica, testaram positivo à Covid-19», lê-se no comunicado enviado à AFP.

Lembre-se que José Peseiro já tinha perdido Darwin Machís y Salomón Rondón para a prova devido a lesão. Para já, a Venezuela só confirmou a identidade de dois jogadores infetados com o novo coronavírus: Wilker Ángel y Rolf Feltscher.