Com as meias-finais por realizar, a final da Copa América pode ter várias estrelas, seja Messi, James Rodríguez, Darwin Núñez ou Alphonso Davies, mas uma que já está confirmada é Shakira, a cantora colombiana.

A CONMEBOL anunciou, esta terça-feira, a presença da artista na abertura do último jogo da competição, subindo ao palco do Hard Rock Stadium, em Miami, nos EUA, momentos antes do apito inicial do jogo, marcado para a madrugada de segunda-feira (1h, hora de Lisboa).

«A estrela colombiana será a artista oficial da Grande Final da CONMEBOL Copa América USA 2024. Prepare-se para sentir a grandeza num espetáculo que fará o continente vibrar!», pode ler-se no comunicado.

Criadora do Waka Waka (This Time for Africa), música oficial do Mundial 2010, na África do Sul, e o La la la, no Mundial 2014, no Brasil, a cantora de 47 anos volta a estar em grande destaque num evento futebolístico.