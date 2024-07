Na antevisão à partida com o Canadá, que atribuirá o terceiro lugar da Copa América, Marcelo Bielsa foi questionado sobre os incidentes nas bancadas após a meia-final entre Uruguai e Colômbia. De recordar que Darwin Núñez esteve no «olho do furacão».

À sua imagem, sem filtro, Marcelo Bielsa visou, esta sexta-feira, a organização da Copa América, que já abriu inquérito para averiguar as agressões.

«Isto nada tem haver com futebol, os jogadores foram obrigados a agir daquela forma. O castigo não deverá ser atribuído aos atletas, mas sim a quem os obrigou a agir daquela forma. Não tinham opção e sei que não mentiram», começou por referir, em conferência de imprensa.

Inaugurado o lote de queixas, nem os breves comentários dos jornalistas foram capazes de acalmar Bielsa.

«Estamos nos Estados Unidos da América, um país que é o “país da segurança”. Se bem se recordam, quando sentiu que os seus interesses estavam ameaçados, criou o FIFA Gate, com o apoio do FBI. Aparentemente, na Copa América não há motivo de queixas. Mas não nos podemos deixar enganar», prosseguiu.

Sem motivo para desacelerar o discurso, o treinador de 68 anos criticou a «censura» da CONMEBOL e dos EUA.

«Tudo isto é uma caça às bruxas. Afinal, as sanções aos meus jogadores já não serão aplicadas neste jogo, mas sim na qualificação para o Mundial. Tudo isto é uma vergonha. Tenho medo das vinganças desportivas», acrescentou.

Das infraestruturas de treino às dimensões dos relvados, o selecionador do Uruguai lamentou as «ameaças» a Lionel Sclaoni – selecionador da Argentina – e a Vinicius Júnior.

«Era uma questão visual. O Vinicius não vê, o Scaloni não deve falar. Até ameaçam. A Bolívia não pôde treinar, mas não interessa. Os campos são perfeitos, mas tenho fotos que provam o contrário. Houve muita injustiça com a “classe baixa” da competição», reiterou.

Por fim, Marcelo Bielsa apelou à humildade da organização desta Copa América: «Devem admitir: “Cometemos estes erros, somos responsáveis, tratamos disso”. É uma vergonha. Num país com estas responsabilidades. Mas, esta fúria vai tirar-me a razão. Dirão que sou louco».

Uruguai e Canadá jogarão na madrugada deste domingo (01h), em Charlotte, na Carolina do Norte.