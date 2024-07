Os confrontos entre os adeptos marcaram o jogo entre Uruguai e Colômbia e os familiares dos jogadores foram os mais afetados.

No meio de toda a confusão, a mãe de Manuel Ugarte acabou por desmaiar e teve de ser assistida pelos médicos da seleção uruguaia no banco de suplentes. Alguns minutos depois, Mabel foi transportada de cadeira de rodas, ainda que segundo a imprensa do país, tudo não tenha passado de um susto.

Veja aqui o momento: