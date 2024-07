O Brasil está fora da Copa América, depois de ter sido eliminado na última noite pelo Uruguai, nos quartos de final, após penáltis.

No tempo regulamentar, as duas equipas não saíram do nulo. Nahitan Nández foi expulso aos 74 minutos, mas a canarinha, com o portista Evanilson em campo a partir dos 81 minutos – Wendell e Pepê não saíram do banco – não conseguiu aproveitar a superioridade numérica.

No conjunto uruguaio, Franco Israel, guarda-rede do Sporting, foi suplente.

Nos penáltis, Éder Milião e Douglas Luiz falharam para o conjunto brasileiro, Giménez para o Uruguai, mas Manuel Ugarte, antigo jogador do Famalicão e do Sporting, converteu o quinto e decisivo remate.

Nas meias-finais, a seleção uruguaia vai defrontar a Colômbia, que horas antes goleou o Panamá, por 5-0.

Aos 41 minutos, os cafeteros já venciam por 3-0: James Rodríguez serviu Jhon Córdoba para o 1-0 aos oito minutos, ante de o antigo jogador do FC Porto ter feito ele próprio o 2-0 à passagem do quarto de hora, de penálti.

Em cima do intervalo, James descobriu Luis Díaz, também ele antigo futebolista dos dragões, com um grande passe e este, com muita classe, finalizou para o 3-0.

Na segunda parte, Richard Rios fez o 4-0 aos 70 minutos e Miguel Borja fechou o resultado nos descontos, com novo penálti.

O Uruguai-Colômbia joga-se assim na madrugada de 11 de julho, quinta-feira, a partir da 01h00. A outra meia-final é entre a Argentina e o Canadá.

OS RESUMOS DOS DOIS JOGOS: