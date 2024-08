Darwin Núñez foi punido com cinco jogos de suspensão depois dos confrontos com os adeptos da Colômbia após o jogo das meias-finais da Copa América.



Lembre-se que após a partida, adeptos das duas seleções envolveram-se em confrontos e com familiares envolvidos, alguns jogadores saltaram para as bancadas. Num cenário de pancadaria generalizada, o avançado ex-Benfica foi um dos que agrediu adeptos colombianos à semelhança do que fizeram Ronald Araújo, Rodrigo Bentancur, José María Giménez e Mathías Olivera.



No entanto, o jogador do Liverpool foi o que foi suspenso mais jogos pela CONMEBOL (cinco). Araújo, Giménez e Olivera foram castigados com três jogos cada enquanto Bentancur foi suspenso por quatro partidas.



Recorde como tudo aconteceu: