O Uruguai conquistou sexta-feira o terceiro lugar da edição 2024 da Copa América, ao bater o estreante Canadá por 4-3, no desempate por penáltis, depois de 2-2 nos 90 minutos, em Charlotte, na Carolina do Norte.

O veterano Luis Suárez, no jogo que poderá marcar o adeus à seleção numa grande competição, carregou foi determinante para a conquista do último lugar do pódio para a equipa «charrua».

No tempo regulamentar, Rodrigo Bentancur deu vantagem aos uruguaios, aos oito minutos, os canadianos Ismaël Koné, aos 22, e Jonathan David, aos 80, deram a volta ao resultado, mas, já nos descontos, aos 90+2, Luís Suárez restabeleceu a igualdade.

O bronze decidiu-se nas grandes penalidades, nas quais o Uruguai marcou as quatro tentativas, enquanto o Canadá falhou duas de cinco, com Koné a permitir a defesa a Sergio Rochet e Alphonso Davies a atirar um ‘panenka’ à barra.

Ao contrário dos outros jogos, o médio do FC Porto Stephen Eustáquio não saiu do banco, tendo o Canadá apresentado um onze alternativo e só colocado em campo algumas das suas principais figuras no decorrer do jogo.

A grande final da Copa América disputa-se na madrugada de domingo para segunda-feira, em Miami, e põe frente a frente a Argentina e a Colômbia, a partir da 01h00 (de Portugal continental).