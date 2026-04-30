O Grémio empatou a zeros com os chilenos do Palestinos e não se pode dizer que tenha sido por falta de oportunidades. Apenas o atacante Carlos Vinícius, ex-Benfica ou Rio Ave, falhou três remates da marca dos onze metros.

Em Santiago do Chile, Vinicius ficou encarregado de marcar uma grande penalidade aos 10 minutos. Na primeira vez, o guarda-redes Sebastian Pérez defendeu, mas estava ligeiramente adiantado face à linha de golo. À segunda, igual. E à terceira, Vinicius escorregou e permitiu a defesa do chileno, finalmente legal.

Um episódio para esquecer do avançado, mas a verdade é que a equipa não se recompôs e não teve muitas mais ocasiões de golo. Ao intervalo, Luís Castro fez logo uma alteração tripla, mas o resultado manteve-se.

Em três jogos na Taça sul-americana, a segunda competição de clubes da CONMEBOL, o Grémio leva uma vitória, um empate e uma derrota. Depois do jogo, Vinicius defendeu Luís Castro, que já é alvo de contestação.