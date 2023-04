O Red Bull Bragantino de Pedro Caixinha somou a segunda goleada consecutiva na Copa Sul-Americana, agora sobre os bolivianos do Oriente Petrolero, por 5-0, já depois de se ter estreado com uma vitória folgada sobre os paraguaios do Tacuary (4-1), resultados que deixam a equipa brasileira no topo da classificação do Grupo C, com os mesmos 6 pontos que os argentinos do Estudiantes.

Foi a terceira vitória consecutiva de Pedro Caixinha se juntarmos a estreia no Brasileirão frente ao Bahia (2-1). A jogar no Estádio Nabi Abi Chedid, a equipa brasileira abriu o marcador logo aos 4 minutos, com uma cabeçada de Helinho, e, dez minutos depois, Aderlan levantou o estádio com um remate fora da área. O terceiro golo chegou da marca dos onze metros, aos 32 minutos, num penálti a punir uma falta sobre Sasha que o próprio converteu.

Já no segundo tempo, Sasha voltou a marcar, depois de uma combinação com Gustavinho, antes de mais um grande golo a fixar ao resultado final, desta vez com Sorriso a disparar de fora da área, ao ângulo.

Em apenas dois jogos, o Bragantino soma o máximo de seis pontos, já com nove golos marcados e apenas um consentido.

Na próxima jornada, marcada para 2 de maio, a equipa de Pedro Caixinha vai discutir a liderança do Grupo C com o Estudiantes que também venceu os dois primeiros jogos.

Veja o resumo com os melhores momentos: