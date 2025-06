Youssoufa Moukoko deixou o Dortmund, emblema no qual realizou formação e despontou como sénior, a partir de novembro de 2020. O ponta de lança, de 20 anos, foi emprestado ao Nice – conseguindo dois golos e duas assistências em 22 jogos – e ruma à Dinamarca, assinando com o Copenhaga até junho de 2030.

«Não é fácil dizer adeus ao Dortmund. Mas, depois de um ano difícil em França, este é o momento ideal para iniciar um novo ciclo. O Copenhaga oferece as condições que procuro. Espero reencontrar o Dortmund na Liga dos Campeões», disse Moukoko.

Para trás ficam 99 jogos, 18 golos e cinco assistências pela equipa principal do Dortmund. No currículo, o jovem avançado conta com Taça e Europeu sub-21, pela Alemanha.

Na última época, o Copenhaga recuperou a coroa na Liga da Dinamarca.