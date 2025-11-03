Os “piratas” do Coquimbo Unido selaram, na noite de domingo, a inédita conquista do campeonato do Chile, ao vencerem o U. Calera (11.º) por 2-0, em casa. Os golos do avançado Waterman e do médio Chandía, aos 20 e 75 minutos, respetivamente, soltaram a festa no Francisco Sánchez Rumoroso, estádio com capacidade para 18 mil adeptos.

O Coquimbo lidera com 65 pontos, 17 de vantagem sobre o U. Católica. Por sua vez, o antecessor, o Colo Colo – o emblema mais titulado, com 23 conquistas – é oitavo, com 38 pontos. Restam quatro jornadas por disputar.

Ao leme dos novos campeões está Esteban González, chileno de 43 anos que assumiu o leme nesta época, depois de três anos enquanto adjunto. Ao cabo de 36 jogos, leva 24 vitórias – 20 das quais no campeonato.

O Coquimbo é o 15.º emblema a conquistar este campeonato, disputado desde 1933.