Jesulito, ala de 30 anos, regressou a Espanha para reforçar o Córdoba Futsal, após temporada e meia em Itália. Até aqui, nada de especial. Porém, o cenário escolhido para apresentar o jogador de futsal espanhol surpreendeu: uma bomba de gasolina.



O clube da Andaluzia decidiu mostrar o reforço no posto de combustível de um dos seus patrocinadores. De resto, anunciou de véspera o local e a morada, para chamar os adeptos: Estación de Carburantes Premium Cepsa, C/ Gabriel Ramos Bejarano (Pol. Ind. Las Quemadas).



Jesús Antonio Solano Otero, conhecido como Jesulito, apareceu de chilenos e lá foi apresentado. A cerimónia insólita resultou, gerando inúmeras reações, em Espanha e não só.



Perante alguns comentários menos agradáveis, o Córdoba Futsal acabou por salientar o papel do patrocinador no apoio à equipa, justificando como tal a medida. E se a moda pega?

Presentado oficialmente como jugador blanquiverde @Jesulito6Futsal. El acto, al que asistieron @JoseGarciaRoman y @salvadorgalle13, tuvo lugar en la @ESPREMIUM situada en el Pol. Ind. Las Quemadas. #futsal #LNFS pic.twitter.com/n1qnTtJKjm — Córdoba Patrimonio de la Humanidad (@CordobaFutsal) July 29, 2020