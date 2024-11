A Coreia do Norte sagrou-se campeã mundial de sub-17 ao vencer a Espanha, por 4-3, nas grandes penalidades, após o empate a um golo nos 120 minutos.

Depois de em setembro conquistar o terceiro título de sub-20, a Coreia do Norte arrebatou o terceiro triunfo no escalão anterior, tal como 2008 e 2016, sucedendo à Espanha.

Perante mais de 18 mil espectadores na República Dominicana, Celia Segura deu vantagem à Espanha, aos 61m, mas Jon Il Chong – a melhor jogadora deste Mundial – empatou, aos 65m.

Nos penáltis, a Coreia do Norte converteu quatro, enquanto a Espanha falhou dois, por Íris Santiago e Paula Comendador, a melhor marcadora do torneio, com cinco golos.

A Coreia do Norte conta, assim, com três títulos nesta competição, mais um do que Espanha. Por sua vez, Japão, Coreia do Sul e França detém um Mundial cada.