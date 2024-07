Hong Myung-bo é o novo treinador da Coreia do Sul, anunciou este domingo a federação de futebol daquele país.

O técnico de 55 anos regressa à seleção, ele que já havia ocupado o cargo entre 2013 e 2014. Sucede ao alemão Jürgen Klinsmann, despedido depois da Taça Asiática, em fevereiro.

A Coreia do Sul vai agora tentar qualificar-se para o Mundial 2026, que vai decorrer nos Estados Unidos, no Canadá e no México.