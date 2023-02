Jurgen Klinsmann é o novo selecionador da Coreia do Sul. O técnico germânico sucede a Paulo Bento, português que deixou o cargo após o Mundial 2022, no qual chegou aos oitavos de final.

Em comunicado, a Federação Coreana de Futebol (KFA) informa que Klinsmann rubricou um contrato até ao Mundial 2026, e no qual está escrito que tem de morar no país.

A estreia do antigo treinador do Bayern Munique e também das seleções da Alemanha e dos Estados Unidos está agendada para o dia 24 de março, num particular frente à Colôimbia.

«Estou muito feliz e honrado por ser o treinador principal da seleção coreana. (...) Sinto-me honrado de seguir os passos de grandes treinadores que orientaram a seleção coreana, desde Guus Hiddink até ao ex-treinador Paulo Bento», disse Klinsmann, citado na nota da KFA, ele que não treina desde 19/20, altura em que deixou o Hertha Berlim.