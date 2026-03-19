Coreia do Sul
Há 30 min
Mundial 2026: do tigre à Mugunghwa, Coreia do Sul revela os equipamentos
Símbolos nacionais em destaque nas novas camisolas dos sul-coreanos
SS
Símbolos nacionais em destaque nas novas camisolas dos sul-coreanos
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Na contagem decrescente para o Mundial deste verão, a disputar nos Estados Unidos, México e Canadá, a Coreia do Sul divulgou os novos equipamentos, numa combinação entre a figura do tigre – emblema da federação – e as paisagens florais da Mugunghwa, outro símbolo nacional. Esta flor é também conhecida como hibisco-da-síria.
Os sul-coreanos ocupam o Grupo A, com África do Sul e México, aguardando por um adversário proveniente do play-off.
O Mundial 2026 decorre entre 11 de junho e 19 de julho.
Percorra a galeria para conhecer os novos equipamentos da Coreia do Sul.
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