Coreia do Sul
Há 1h e 23min
OFICIAL: Francisco Geraldes prossegue a carreira na Coreia do Sul
Médio ex-Sporting reforça o Seoul E-Land, da segunda divisão do país asiático
RM
Médio ex-Sporting reforça o Seoul E-Land, da segunda divisão do país asiático
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Francisco Geraldes, médio português, foi anunciado como novo reforço do Seoul E-Land, clube da segunda divisão da Coreia do Sul.
Médio de 30 anos, com passagens por Sporting, Moreirense, Rio Ave e Estoril, vai acrescentar mais um país ao currículo, depois da última e breve passagem pelo Brasil, onde representou o Athletic Club, do segundo escalão do Brasil.
No Brasil, o médio internacional jovem por Portugal realizou dez partidas sem apontar qualquer golo.
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