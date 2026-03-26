Francisco Geraldes, médio português, foi anunciado como novo reforço do Seoul E-Land, clube da segunda divisão da Coreia do Sul.

Médio de 30 anos, com passagens por Sporting, Moreirense, Rio Ave e Estoril, vai acrescentar mais um país ao currículo, depois da última e breve passagem pelo Brasil, onde representou o Athletic Club, do segundo escalão do Brasil.

No Brasil, o médio internacional jovem por Portugal realizou dez partidas sem apontar qualquer golo.