Na Coreia do Sul desde fevereiro, Jesse Lingard precisou de um mês para dividir as hostes no Seoul. Após quatro jornadas da Liga, e de três partidas do avançado inglês, Kim-Gi Dong foi claro quanto às escolhas na convocatória.

«Tenho pensado seriamente em deixar o Lingard de fora. Um jogador que não corre, não pode ser considerado jogador. Se ele não luta e não corre mais do que quem faz 90 minutos...», atirou, justificando a ausência do britânico da convocatória para este domingo.

Sempre como suplente utilizado, o avançado, de 31 anos, somou 105 minutos na Liga sul-coreana.

O Seoul é sétimo classificado, com cinco pontos, a quatro do topo da tabela. A julgar pelo arranque da Liga, com uma vitória, dois empates e uma derrota, estarão longe os dias de glória. O Seoul não é campeão desde 2016, quando selou o sexto campeonato da sua história.