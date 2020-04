Pedrinho acredita que consegue mudar a opinião de Jorge Jesus. O técnico português do Flamengo afirmou recentemente que o futebol brasileiro tinha vários jogadores com mais valor do que o reforço do Benfica, para a mesma posição, mas o avançado de 21 anos garante que não ficou atingido.

«Não, porque creio que ele não me conhece bem. Acabou de chegar ao futebol brasileiro e só me viu jogar numa posição em que me quis comparar com jogadores que têm características diferentes. Mas tenho a certeza de que, com o tempo, vai poder mudar de opinião», afirmou o jogador recrutado ao Corinthians, em entrevista ao Record.

Pedrinho garantiu ainda que «foi uma decisão fácil» assinar pelo Benfica, e desvaloriza os 20 milhões de euros que custou, para além de uma cláusula de rescisão de 120 milhões.

«Todos os desafios implicam a sua pressão. E eu lido com a pressão desde que entrei no mundo do futebol. Sempre soube que não seria fácil. E independentemente dos números que possam alcançar, o que quero é dar o meu melhor e jogar futebol. A pressão faz parte», afirmou.

Pedrinho revelou ainda que tem Lionel Messi como ídolo, «por ser canhoto e pela qualidade imensa». «Vejo sempre os jogos dele. É um jogador incrível, extraordinário, e tento agarrar um pouco do que ele faz no futebol», afirmou.