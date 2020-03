Pedrinho, médio ofensivo contratado pelo Benfica ao Corinthians, testou negativo pelo novo coronavírus.

Numa nota publicada no site oficial, o clube brasileiro esclareceu que não há nenhum caso detetado de infeção pelo vírus e ao Maisfutebol fonte do emblema paulista confirmou que Pedrinho já fez testes e que o resultado do exame deu negativo.

Recorde-se que Pedrinho tem estado em isolamento profilático desde que regressou ao Brasil depois de ter vindo a Portugal para se comprometer definitivamente pelo Benfica.