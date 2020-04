Antigo jogador do Benfica, Amaral aprova a contratação de Pedrinho. Entrevistado pelo Tuttomercato, o antigo médio foi questionado sobre os jovens brasileiro que mais o entusiasmam, e lançou logo o nome do avançado recrutado pelas «águias» ao Corinthians.

«Tenho um fraquinho pelo Pedrinh, que vai para o Benfica. Mas também aprecio muito o Gerson, do Flamengo. Não sei como não se conseguiu afirmar em Itália, na Fiorentina. O Gabigol também não se conseguiu impor no Inter e no Brasil fez grandes coisas», refere Amaral.

O antigo jogador recordou também a passagem por Itália, onde representou Parma e Fiorentina, e revelou que mantém contacto com Nuno Gomes.

«Dissemos que seria engraçado organizar um jogo com a nossa equipa da Fiorentina que ganhou a Taça de Itália. Um dia vamos fazer isso. Pena que, alguns meses depois, o clube tenta entrado em bancarrota. Fiquei triste, especialmente pelos adeptos e pelos meus amigos de Florença», recordou.