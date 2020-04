O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, admitiu dificuldades no pagamento de compromissos financeiros e, entre as causas, o dirigente regista o facto de ao clube ainda não ter chegado nenhum dinheiro do negócio com o Benfica.

«O dinheiro do Pedrinho ainda não entrou, imaginem a falta que está a fazer com o euro a valer 5,7 reais, pelo amor de Deus», disse em entrevista à Band, depois de revelar que os compromissos com salários e outros encargos relacionados com jogadores é de mais de 2,1 milhões de euros.

O Corinthians tem direito a 70 por cento dos 20 milhões de euros que o Benfica tem de pagar no total pelo jogador, ou seja, 14 milhões. No entanto, esse valor é pago em prestações e a primeira é devida apenas em julho. O Timão pediu, porém, para o Benfica antecipar o pagamento.

«Não estou a dizer que não vou pagar, mas vou escalonar, quando tiver receita, pago», afirmou sobre as dificuldades em cumprir com as obrigações financeiras.