O Corinthians perdeu na última noite na receção ao Ponte Preta (1-0), o que significa que a equipa de António Oliveira ficou com a vida ainda mais complicada no Campeonato Paulista.

Desde logo, o timão fica impossibilitado de qualificar-se para os quartos de final da prova se o Inter de Limeira vencer o São Paulo na quarta-feira, num jogo atrasado da quinta jornada.

Mas mesmo se isso não acontecer, o cenário não favorece muito o Corinthians: a formação do técnico português terá de vencer os jogos frente ao Santo André e a Água Santa que o Mirassol e o Inter de Limeira percam pontos nas restantes partidas – não podem fazer mais do que três pontos.

Nesta altura, refira-se, o Corinthians está na última posição do grupo C, com dez pontos. O Mirassol e o Inter de Limeira têm 14 pontos – os últimos têm um jogo a menos –, enquanto o Bragantino, de Pedro Caixinha, lidera com 18 pontos. Faltam duas jornadas.