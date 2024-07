Uma semana depois de ver oficializada a saída do Corinthians, António Oliveira recorreu às redes sociais para se pronunciar sobre os últimos meses.

«Foi um privilégio. Foi gratificante trabalhar com todos jogadores, comissão técnica e funcionários do clube que tanto lutámos por manter a chama acesa em todas as competições, apesar de todas as contrariedades e desafios», começou por referir.

Ao cabo de 29 jogos, entre Liga, Taça, Campeonato Paulista e Sul-Americana, o treinador português arrecadou 12 vitórias. Em termos práticos, o «Timão» não ultrapassou a fase de grupos da prova estadual e permanece em zona de despromoção do Brasileirão. Em todo o caso, atingiu os «oitavos» da Taça Sul-Americana.

«Um obrigado enorme à torcida por todo o apoio e carinho, que nunca desistem», prosseguiu António Oliveira.

Em todo o caso, esta publicação do português, de 41 anos, fica também vincada a escassa união no seio da equipa. No último parágrafo, António Oliveira lamentou a falta de ânimo para levar o clube avante.

«Não bastou eu querer, cumprir e fazer, devíamos querer, cumprir e fazer todos», rematou.

O «Timão» é 17.º do Brasileirão, com 12 pontos, a dois do Cuiabá, o primeiro clube acima da linha de água. Na noite desta quarta-feira, às 23h, o Corinthians visita o Vasco da Gama (13.º).

Nome já conhecido no Brasil, António Oliveira teve as primeiras experiências como treinador principal no Athletico Paranaense, entre 2020 e 2021. Seguiu-se um interregno em Portugal – para orientar o Benfica B – antes de liderar o Cuiabá e o Coritiba.