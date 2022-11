Um dos destaques do Corinthians esta temporada, Róger Guedes confessou que não ficou surpreendido com a saída de Vítor Pereira do timão, anunciada no final do jogo frente ao Atlético de Mineiro pelo presidente Duílio Alves.

«Era uma coisa que já imaginávamos, por causa da família. Ele comunicou-nos a saída e despediu-se de toda a gente. Desejámos-lhe sorte e ele desejou-nos sorte para a próxima época. A vida continua. Ele vai seguir a vida dele agora mais perto da família, que é o mais importante», afirmou, citado pelo Globoesporte.

Guedes falou depois da relação com o técnico português, que nem sempre foi pacífica: «O treinador é quem manda sempre, e nós temos de acatar da melhor forma possível. Às vezes não concordamos, mas faz parte. Cresci muito, aprendi muito com ele, e ele entendeu a minha forma de ser, entendeu como é o Brasil.»