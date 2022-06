Uma adepta do Corinthians fez uma viagem de autocarro de mais de 10 horas para homenagear o pai, que morrera em 2016, mas viu o cartaz que levava ser barrado à porta do estádio e no qual tinha escrito a homenagem ao progenitor.

«Pai santista, filha corintiana. Você se foi num domingo de Corinthians-Santos (11/09/2016). Hoje, estou aqui pela primeira vez e trouxe você comigo. Obrigada, pai, por ter colocado o futebol na minha vida», lia-se no cartaz que Vanessa não conseguiu levar para dentro do estádio.

O clube treinado por Vítor Pereira teve conhecimento do caso e, já após o jogo que terminou com um empata (0-0) com o Santos, falou com a adepta que contou como o pai foi importante na paixão dela pelo futebol.