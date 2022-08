Sorriu a Abel o jogo de todos os jogos no Brasileirão. O Palmeiras foi até casa do Corinthians bater a equipa de Vítor Pereira e fugir ainda mais na liderança do campeonato.

O Timão precisava de vencer para encurtar a diferença para três pontos, mas tudo saiu ao contrário para Vítor Pereira. Apesar de ter assumido o jogo, ter tido mais oportunidades, o Corinthians acabou derrotado graças a um autogolo.

Renato Augusto tentou várias vezes o golo, mas as muitas tentativas do médio ou saíram perto da baliza ou Weverton defendeu. Enquanto isso, o Palmeiras aguentou o assalto do rival paulista até que Fagner fez um mau passe e o Verdão subiu pela esquerda. Dudu abriu em Wesley que correu para a área do Timão, abriu em Piquerez, este cruzou e Roni, na tentativa de intercetar, colocou a bola na própria baliza.

A sexta vitória consecutiva do Palmerias no Brasileirão valeu-lhe uma vantagem de nove pontos para o Corinthians, segudno classificado.