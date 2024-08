O Corinthians protagonizou uma história algo caricata nos últimos dias. Horas depois de contratarem o jovem Reginaldo Borim, de 17 anos, que jogava a guarda-redes, mas esta temporada mudou-se para lateral esquerdo, o Corinthians mandou-o embora.

Face a uma reportagem do Globoesporte, que indicava esta mudança súbita de papel do jogador, os adeptos do clube brasileiro não gostaram e começaram a boicotar a contratação do jovem lateral, que até ao momento apenas fez 33 minutos oficiais nessa posição, ao serviço do XV de Jaú.

Reginaldo assinou um contrato de três anos, mas o clube desistiu pois o documento ainda não tinha sido registado na Federação Paulista de Futebol e na CBF.

«Fiz um apanhado de tudo o que aconteceu com este jovem. A projeção dele é boa para um lateral esquerdo, posição difícil hoje em dia, mas diante do que pode sair aqui eu vou mandá-lo embora. Não foi oficializado ainda, não está no BID. Eu e o presidente ainda assinamos. Não vou ficar com este rapaz», afirmou Claudinei Alves, diretor da formação do Corinthians.