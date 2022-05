Líder do campeonato brasileiro, o Corinthians defrontou neste domingo o São Paulo, num dérbi da capital paulista que terminou empatado 1-1.

Quer isso dizer que a equipa treinada pelo português Vítor Pereira mantém-se no topo da tabela do Brasileirão, com a igualdade frente ao terceiro classificado nesta sétima jornada.

O tricolor marcou primeiro por Calleri, nos descontos da primeira parte, mas Adson, aos 80, empatou para o Corinthians.

O Timão soma agora 14 pontos, mais dois do que o também rival Palmeiras, do português Abel Ferreira, que visitou e bateu o 18.º classificado, Juventude (Rio Grande do Sul), por 3-0.

O São Paulo está no terceiro lugar, com os mesmos 12 pontos da equipa de Abel.