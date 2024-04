Segue a má série de António Oliveira ao leme do Corinthians. Depois de três jornadas sem vencer no Brasileirão, o técnico luso viu os seus pupilos serem derrotados, desta feita na terceira jornada da Taça Sul-Americana. Na visita aos Argentinos Juniors, os anfitriões levaram a melhor, graças a um golo madrugador (1-0).

Ao segundo minuto, e na sequência de uma jogada construída – com bastante espaço – pela esquerda, o avançado Gastón Verón bateu Cássio.

A correr atrás do prejuízo, qualquer ângulo serviu para os comandados de António Oliveira rematarem e cruzarem. Por sua vez, enquanto espreitavam o contra-ataque, os argentinos visavam a baliza de Cássio.

De nervos à flor da pele, Raul Gustavo perdeu a noção, empurrou e deu uma cotovelada na cara do árbitro assistente, sendo expulso, aos 59m.

Apático no arranque e errático na frente, o Corinthians ocupa o segundo posto do Grupo F, com quatro pontos, em igualdade com o Racing Montevideo (3.º). Na frente seguem os Argentinos Juniors, com seis pontos. Na próxima jornada, a 8 de maio, o conjunto orientado por António Oliveira visita o Club Nacional Asuncion, no Paraguai.

Por agora, o Corinthians centra atenções na receção ao Fluminense, na noite de domingo (20h), na quarta jornada do campeonato. Numa altura em que ocupam o 18.º lugar – e recebem o 11.º – este poderá ser um desafio decisivo para o futuro de António Oliveira.