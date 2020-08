Pedrinho, extremo contratado pelo Benfica ao Corinthians em março passado, viaja esta quarta-feira para Portugal e desembarca em Lisboa na manhã de quinta-feira.

A confirmação foi dada por Will Dantas, empresário do jogador, numa publicação nas redes sociais. «Embarca amanhã [quarta-feira] para Portugal, vai apresentar-se no Benfica e tenho a certeza de que vai fazer sucesso em Portugal», referiu.

O empresário desmentiu ainda os rumores que apontavam na direção de uma possível ida de Pedrinho para o Grêmio, aparentemente como parte de um eventual negócio entre o Benfica e o clube de Porto Alegre por Everton Cebolinha. «Não existe nada disso.»

O Benfica definiu o dia 10 de agosto como a data prevista para o regresso aos treinos.