Treinador do Corinthians, Vítor Pereira admitiu muitas dificuldades para seguir na Libertadores, depois da derrota por 2-0 com o Flamengo, em casa.

«Também gostaria de saber como vou resolver. Custa muito, estou um bocadinho em choque de realidade. Custa muito, custa muito perceber que, de facto, não é fácil de reverter uma situação dessas na Libertadores. Mas temos de ir lá competir, dar o nosso melhor, procurar perceber o jogo melhor do que hoje», disse o treinador português após o encontro.

Para Vítor Pereira «o problema são os detalhes que definem esse tipo de jogo» e apontou: «Ficámos a reclamar de uma possível mão e demos espaço para o adversário. Hoje, não sei porquê, mas o jogo posicional quase não nos permitiu a fazer as combinações que estamos acostumados a fazer, não entrámos em organização ofensiva, o jogo estava sempre em transição, "eles-nós". Eles vão acrescentando, não conseguimos pressionar e pronto, a parte final foi um bocadinho sofrida, foi sofrível, eles poderiam ter feito um ou mais golos.»

O responsável pelo Corinthians explicou um pouco o plano que tinha para o encontro. «Tínhamos de entender o adversário, que joga em losango, com muita gente por dentro. Ideia era achar corredor, achar espaço do lado contrário. Muitas vezes a bola estava do lado oposto e eu via espaço aberto para se ligar corredores e isso não existia», analisou, citadopela Globoesporte.

«O 2-0 foi uma pancada forte do ponto de vista anímico, por mais que eu tentasse pedir para a equipa pressionar à frente. Tem de se perceber a quantidade de argumentos dos plantéis, o que está de um lado e do outro. Temos qualidade, não há duvida, mas temos de ter toda a gente disponível, não foi o caso», rematou.