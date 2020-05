A pandemia de covid-19 veio condicionar os planos de Pedrinho. Anunciado como reforço do Benfica em março, o jovem avançado voltou ao Brasil para fazer os últimos jogos pelo Corinthians, até meio do ano, mas a paragem forçada do futebol deixa pouca margem para essa despedida.

«Eu queria que ele fizesse alguns jogos aqui no Brasil, mas com essa pandemia do coronavírus não vai ter jeito. Ninguém sabe ao certo quando voltam as competições aqui. Estou à espera para ver o que o Benfica vai falar, se querem que o Pedrinho vá para Portugal ou se ele fica no Brasil. Mas acho bem difícil o Pedrinho jogar pelo Corinthians de novo», explica o empresário do jogador ao IG Esporte.

Will Dantas garante que Pedrinho queria jogar pelo Corinthians, «até pela gratidão que tem pelo clube». «Infelizmente essas coisas aconteceram e não correu da forma que queríamos», acrescenta.

Como Pedrinho já tinha assinado contrato com o Benfica, o Corinthians até ia fazer um seguro para salvaguardar qualquer problema físico nos últimos jogos do avançado antes da mudança para a Europa.

«O seguro seria feito logo após o regresso de Portugal, mas aí surgiu o coronavírus e falaram que ia parar o campeonato. O Pedrinho chegou até a fazer os exames para fazer esse seguro e continuar a jogar pelo Corinthians, mas agora deixámos isso de lado», acrescentou o empresário.

Neste contexto, Pedrinho espera indicações do Benfica, que até vai voltar aos treinos esta segunda-feira, ainda que de forma individual, para preparar o regresso da Liga.

«Os responsáveis do Benfica acham melhor o Pedrinho começar a ambientar-se ao grupo. Também acho que é uma boa ideia, mas vou esperar por eles. O que eles decidirem, para mim está bom», conclui.