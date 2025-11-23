Depois de garantir o regresso ao Brasileirão, o Coritiba selou a conquista da Série B neste domingo, repetindo os feitos de 2007 e 2010. Na visita ao Amazonas (2-1), o médio Josué (ex-FC Porto, Sp. Braga e Paços de Ferreira) foi titular. Os novos campeões chegaram ao intervalo a vencer, com golos marcados aos 39 e 44 minutos, tendo apenas sofrido aos 50m.

Assim, com 19 vitórias, 11 empates e oito derrotas, o Coritiba terminou no topo, com 68 pontos, três de vantagem sobre o Athletico Paranaense, que também venceu e garantiu o regresso ao Brasileirão, num lote que conta com Chapecoense (3.ª com 62 pontos) e Remo (4.º, também com 62 pontos).

Se o Paranaense havia deixado a “elite” há um ano, a Chapecoense não disputa o Brasileirão desde 2021. Por sua vez, o Remo volta ao convívio dos grandes após 25 anos de ausência. Mas tal foi possível porque venceu na receção ao Goiás (6.º, com 61 pontos) na derradeira jornada, por 3-1.

Ora, o Criciúma – 5.º com 61 pontos – foi a outra grande desilusão deste domingo, pois perdeu na visita ao Cuiabá (10.º), por 1-0.

Quanto ao fundo da tabela, o Ferroviária juntou-se a Amazonas, Volta Redonda e Paysandu na viagem para a Série C.