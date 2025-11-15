«O coxa voltou»: Coritiba de Josué assegura subida ao Brasileirão
Luta pela promoção segue ao rubro no caminho para a derradeira jornada
Luta pela promoção segue ao rubro no caminho para a derradeira jornada
Dois anos depois, o Coritiba está de regresso ao Brasileirão, graças à subida selada neste sábado, na receção ao Athletic Club (0-0). O médio português Josué, de 35 anos (ex-FC Porto, Sp. Braga e Paços de Ferreira), não jogou por acumulação de amarelos. Na 37.ª e penúltima ronda, o Coritiba registou o 11.º empate, alcançando os 65 pontos, seis de vantagem sobre Chapecoense, Atl. Paranaense (menos um jogo) e Remo.
A disputa pelos restantes três lugares de promoção segue em aberto, com Criciúma e Goiás (58 pontos), e Novorizontino (57 pontos) na luta.
Na última jornada, e de olho na conquista da Série B, o Coritiba visita o já despromovido Amazonas (18.º), a 23 de novembro. O Coritiba conquistou a Série B em 2007 e 2010.
ACABOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU! ESTAMOS NA SÉRIE A, MINHA TORCIDA. VOLTAMOS PRA ELITE DO FUTEBOL BRASILEIRO. O ACESSO ESTÁ GARANTIDO!— Coritiba (@Coritiba) November 15, 2025
COMEMORE, MINHA TORCIDA!! 🇳🇬
🟢⚪ #CFCxATH #CoxaNoBrasileiro pic.twitter.com/GZi3ykkzhX