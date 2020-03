Já se sabia que o embate entre os espanhóis do Valência e os italianos da Atalanta, da Liga dos Campeões, ia ser à porta fechada, sem a presença de adeptos, devido à epidemia do Covid-19, mas este domingo o clube do Mestalla também informou que o jogo também não vai contar com a presença de jornalistas nas bancadas.

Na passada terça-feira, o ministro espanhol da Saúde, Consumo e Bem-estar Social, Salvador Illa, já tinha informado que o jogo da segunda mão dos oitavos de final entre os espanhóis e os italianos tinha que ser disputado sem a presença de público, mas o Valência levou o conceito de «porta fechada» mais longe e excluiu também os jornalistas.

Restrições impostas por motivos de saúde, uma vez que a Atalanta é da cidade de Bergamo que faz parte da região da Lombardia, uma das mais afetadas pelo surto do coronavírus em Itália.

Na primeira mão, disputada em Milão, a Atalanta venceu o Valência por 4-1.