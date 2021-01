Otávio tem uma mialgia na coxa esquerda e será reavaliado este sábado, informou o FC Porto.

O médio brasileiro saiu aos 82m do jogo frente ao Gil Vicente, dos quartos de final da Taça de Portugal, tendo sido substituído por Fábio Vieira.

Corona também saiu mais cedo do jogo (aos 65m, para dar lugar a Sérgio Oliveira) com aparentes queixas físicas. No entanto, o mexicano não terá qualquer problema físico, não tendo o clube apresentado qualquer informação clínica sobre o atleta.

O FC Porto apurou-se nesta sexta-feira para as meias-finais da Taça de Portugal ao vencer por 2-0 em Barcelos. Os campeões nacionais voltam a jogar na segunda-feira, para a Liga, na receção ao Rio Ave (19 horas).