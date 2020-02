A Direção-Geral da Saúde (DGS) informou que os dois casos suspeitos de coronavírus em Portugal, encaminhados para o Hospital Curry Cabral, deram negativo.



No primeiro caso, trata-se de um homem de 44 anos que reside temporariamente na Grande Lisboa e que cumpria os critérios para ser encaminhado para o hospital.



O segundo homem tem 40 aos e esteve em contacto, fora do país, com cidadãos alemães que foram infetados com o coronavírus.



Saiba mais no site da TVI24.